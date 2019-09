PiS kompletnie oszalało przed wyborami! Morawiecki obiecuje podniesienie pensji minimalnej! Czy ktoś to powstrzyma?

To już nie są żarty, a kompletne szaleństwo! Na fali obietnic składanych przez rząd PiS przed wyborami, najprawdopodobniej już niedługo podniesiona zostanie płaca minimalna. Choć ta wynosi już teraz 2250 zł brutto, to w niedługim czasie może to być aż 2450 zł!

Rozważamy takie możliwości, aby z zaproponowanego poziomu 2450 zł jeszcze nieco podnieść wynagrodzenie minimalne – mówił w wywiadzie dla Polsat News premier Mateusz Morawiecki i te zapowiedzi trzeba brać bardzo na poważnie.

Chcemy się wsłuchiwać w głos Rady Dialogu Społecznego i podejmiemy odpowiednie decyzje w najbliższych kilku tygodniach – dodał szef Rady Ministrów.

Premier powiedział, że w kwestii podniesienia płacy minimalnej na rok 2020 powyżej 2450 zł brutto już rozpoczęto dodatkowe analizy

Co naprawdę straszne, takie zapowiedzi składane teraz, w trakcie kampanii wyborczej to praktycznie pewnik faktu ich realizacji jeszcze przed datą wyborów. Prawo i Sprawiedliwość doskonale zdaje sobie sprawę, że jest aktualnie w boju z powoli rosnącą w siłę lewicą, a w związku z tym musi obiecać jeszcze więcej programów socjalnych.

500+ nie ma już na kogo rozszerzać, bo obecnie musiałoby to chyba oznaczać rozdawnictwo każdemu dorosłemu obywatelowi, a w związku z tym trzeba szukać kolejnych punktów zaczepienia, a płaca minimalna jest tutaj idealnym przykładem.

Źródło: PAP / NCzas.com