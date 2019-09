PKW weryfikuje wszystkie listy wyborcze. To efekt matactw przy zbiórce Skutecznych i Bezpartyjnych Samorządowców

Proces rejestracji list wyborczych do Sejmu i kandydatów do Senatu zakończy się w przyszłym tygodniu. Szefowa KBW Magdalena Pietrzak przekazała, że Państwowa Komisja Wyborcza poleciła okręgowym komisjom wyborczym weryfikację podpisów wszystkich komitetów wyborczych.

O północy z wtorku na środę okręgowe komisje wyborcze zakończyły przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Proces rejestracji list zakończy się w przyszłym tygodniu – poinformowano PAP w PKW. Także w przyszłym tygodniu – w piątek 13 września – odbędzie się w PKW losowanie numerów list.

Komisje sprawdzają teraz, czy listy w przypadku wyborów do Sejmu są poparte przynajmniej 5 tys. podpisów wyborców z danego okręgu wyborczego; zgłoszenia kandydata na senatora – 2 tys. podpisów wyborców z danego okręgu wyborczego.

Ponadto, sprawdzane jest, czy na listach w wyborach do Sejmu jest co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn; oraz czy wszyscy kandydaci spełniają kryterium wieku – kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat; w przypadku kandydata na senatora – jest to 30 lat.

Kandydować nie mogą m.in. osoby pozbawione praw publicznych, skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dotychczas pięć komitetów wyborczych – Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Konfederacja Wolność i Niepodległość, PiS, PSL i Sojusz Lewicy Demokratycznej zarejestrowało listy co najmniej w połowie okręgów wyborczych, co oznacza – zgodnie z Kodeksem wyborczym – że mogą wystawić kandydatów do Sejmu w całej Polsce.

W czwartek „Rzeczpospolita” napisała, że PKW zaleciła ponowną weryfikację wykazów podpisów pod kandydaturami komitetów Skuteczni Piotra Liroya-Marca oraz Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała PAP, że Państwowa Komisja Wyborcza poprosiła komisje o weryfikację podpisów wszystkich komitetów wyborczych. „Nie tylko komitetów: Skuteczni Piotra Liroya-Marca oraz Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy. Taka informacja nie poszła, poszła informacja o weryfikacji wszystkich komitetów” – powiedziała Pietrzak.

„Ze zwrotnych informacji wiemy, że dotychczas komisje wyłapały nieprawidłowości dotyczące komitetów: Skuteczni Piotra Liroya-Marca oraz Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy” – przekazała szefowa KBW. Jak wskazywała, stwierdzono, że Skuteczni zgłosili w Tarnowie trzech nieistniejących kandydatów. Z kolei Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy w kilku okręgach do list załączyła wykazy podpisów z osobami zmarłymi.

(PAP)