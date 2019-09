Prezydent Andrzej Duda jak typowy komunista. „Sprawiedliwe dzielenie dóbr jest niezwykle istotne”

Prezydent Andrzej Duda uważa, że redystrybucja dóbr zaczęła się 4 lata za późno. Trudno się z tym zgodzić. Przecież komunizm w Polsce zaczęto zaprowadzać już w 1944 roku. Panie prezydencie, wcześniej się nie dało, bo trwała wojna!

– Zapisana w konstytucji społeczna gospodarka rynkowa oznacza sprawiedliwy podział dóbr; takiego rzeczywiście sprawiedliwego podziału dóbr u nas przez długi czas nie było, zaczął się dopiero cztery lata temu – taką wypowiedź popełnił w czwartek w Sianowie (woj. zachodniopomorskie) prezydent Andrzej Duda.

Czymże jest ta społeczna gospodarka rynkowa? Brzmi to jak „wysoki karzeł” albo „łysy brunet”. Prezydent uważa, że podział dóbr rozpoczął się o cztery lata za późno. Panie Prezydencie, redystrybucja zaczęła się w 1944 i miała się skończyć w 1989, ale niestety wielu polityków wciąż tęskni za czerwonym systemem.

Prezydent dodał, że chodzi o sprawiedliwy podział tego, co jest wypracowywane przez społeczeństwo. Nie lepiej zostawić pieniądze pracujących w ich rękach? Niech się nimi chociaż trochę nacieszą.

– Od 30 lat cieszymy się prawdziwą swobodą i tym, że to my decydujemy o naszych sprawach. Uczestniczymy w wyborach. Te wybory są uczciwe. Chcemy żeby Polska była jak najsilniejsza, żeby rozwijała się jak najlepiej – powiedział Prezydent. „To czemu ją tak zadłużacie?!” chciałoby się odpowiedzieć pytaniem.

– To jest sprawiedliwy podział dóbr, który także i ja zapowiedziałem podczas mojej kampanii prezydenckiej mówiąc o programie 500 plus, mówiąc o tym, że będziemy sprawiedliwie dzielili pieniądze – dodał Duda. No naprawdę jest się czym chwalić.

Mojżesz wraz ze starymi Żydami nie mógł wejść do Ziemi Obiecanej – Bóg nie chciał aby nowy Izrael budowali ludzie wychowani w niewoli bo odtworzyli by system niewolniczy. Cóż, w Polsce politycy odtwarzają nam własnie system niewolniczy.

