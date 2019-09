Sondaż Ibris. Konfederacji brakuje do progu wyborczego tylko 0,2 procent

Wg wrześniowego sondażu Ibris wyniki wyborów parlamentarnych zakończyłyby się wygraną PiS z wynikiem 43,4 proc. Drugie miejsce przypadłoby KO – 21,2 proc. Lewica (SLD) może liczyć na 14,1 proc., a PSL (Koalicja Polska) – 5,7 proc.

Wyniki sondażu Ibris zaprezentowano przy okazji Forum Ekonomicznego w Krynicy. Tuż pod progiem znalazła się Konfederacja z wynikiem 4,8 proc. poparcia respondentów. To już niemal margines błędu i realna szansa na wejście do Sejmu.

Gdyby takie wyniki się sprawdziły to przełożyłoby się to na 259 mandatów poselskich dla PiS i samodzielne rządy tej partii, bo KO wprowadziłaby do Sejmu 119 posłów, Lewica 66, zaś PSL 15.

10,5 proc. badanych nie jest jeszcze zdecydowanych, co oznacza, że może tu dojść do sporych przetasowań. Udział w wyborach deklarowało tylko 51,9 proc. respondentów. Wśród nich 39,5 proc. jest „zdecydowanych”, a 12,4 proc. – „raczej” pójdzie zagłosować.

32 proc. ankietowanych „zdecydowanie” nie weźmie udziału w głosowaniu, a 14,2 proc. deklaruje, że „raczej nie”. Sondaż przeprowadzono w dniach 24 sierpnia-4 września na póbie 8 tys. osób.

Źródło: PAP/ Onet