Stanisław Michalkiewicz ostro. „Dowiedzieliśmy się tego od amerykańskiego wiceprezydenta, a nie od polskiego rządu!”

Stanisław Michalkiewicz skomentował swoim zwyczajem na platformie YouTube ostatnie wydarzenia społeczne i polityczne. Mówiła m.in. o odwołanej wizycie Trumpa, przyjeździe Mike’a Pence’a i nieudolności Rafała Trzaskowskiego.

Pan Stanisław Michalkiewicz dość ironicznie wypowiada się na temat odwołanej wizyty Donalda Trumpa. Publicyście trudno uwierzyć, że prezydent USA został w Stanach aby zasłonić Florydę własną piersią przed nadchodzącym cyklonem.

„Miał przyjechać do Warszawy sam prezydent Donald Trump […] a tu nieoczekiwanie gruchnęła wiadomość, że prezydent Trump do Warszawy nie przyjedzie bo będzie własną piersią zasłaniał Florydę od zbrodniczego cyklonu” – mówi publicysta.

Michalkiewicz zauważył, że wysłany przez Trumpa do Polski wiceprezydent Pence wypowiadał się na temat wiz tak jakby to od niego zależało czy zostaną zniesione czy nie. Tymczasem ani on, ani pani „Żorżeta”, jak nazwał amerykańską ambasador Mosbacher publicysta, nie decydują o zniesieniu wiz. O takich sprawach nie decyduje nawet sam Trump – leżą one w gestii Kongresu USA.

„A jak jest Kongres do Polski usposobiony to już wiemy z tego listu 88 senatorów, który został wysłany do sekretarza stany Pompeo […] ci senatorowie domagają się, żeby wobec Polski zastosował śmiałe kroki” – powiedział Pan Stanisław. Chodzi oczywiście o bezdziedziczne roszczenia żydowskie .

Polska po wizycie wiceprezydenta USA zrezygnowała z podatku od usług cyfrowych FB i google. Według Michalkiewicza to skandal, że „dowiedzieliśmy się tego od amerykańskiego wiceprezydenta a nie od rządu”.

Co do Rafał Trzaskowskiego to Pan Stanisła uważa, że „Warszawą mogłaby rządzić kucharka. Efekty byłyby podobne”. Ponieważ obecny prezydent Warszawy przykłada się tylko „Jak chodzi o demoralizowanie cudzych dzieci” ale zupełnie nie radzi sobie z zawiadywaniem dużym miastem.

Źródło: YouTube: Stanisław Michalkiewicz