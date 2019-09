Szok! Jackowski w rękach rządu? Jasnowidz z Człuchowa przeprasza na wizji [VIDEO]

Czy Krzysztof Jackowski podpadł przedstawicielowi rządu i teraz musiał się kajać, by nie spotkały bo poważne reperkusje? Najnowsze nagranie słynnego jasnowidza z Człuchowa jest doprawdy szokujące!

Jasnowidz z Człuchowa rozpoczął swoje najnowsze nagranie od zapowiedzi, że będzie ono na temat „niepotrzebnego konfliktu z panem Maciejem Rokusem”, przedstawicielem wojewody, którego pozdrowił.

– Pozdrawiam także jego grupę „Specjalna Grupa Płetwonurków RP”. Tutaj sprostowanie – nie jest to prywatna grupa. Nie wiedziałem tego. A jest to „grupa specjalna płetwonurków RP – powiedział Krzysztof Jackowski.

– Pan Rokus jest pełnomocnikiem wojewody warmińsko-mazurskiego ds. bezpieczeństwa województwa – podkreślił jasnowidz Jackowski.

Potem przeszedł do wychwalania urzędnika. Nazwał go „facetem z jajami” i ocenił, że dzisiaj „niewiele jest takich osób, które potrafią się tak honorowo zachować”.

Wcześniej doszło między Jackowskim a SGP RP do konfliktu. Poszło o zaginięcie Piotra Woźniaka-Staraka.

– Sporządziłem dwie mapy. Pierwsze moje określenie było nietrafne, chociaż nie do końca, bo być może to było miejsce, gdzie to się stało. A wtedy powiedziałem rodzinie, że człowiek wpadając do wody był już niewładny. Później się to potwierdziło – wyjaśnił.

Podkreślił też, że to „ekipa Rokusa znalazła zwłoki Woźniaka-Staraka”. – Spędzili tam kilka dni i nocy na bardzo ciężkich poszukiwaniach – przyznał. – Moim sukcesem jest to, że wskazałem to samo miejsce kilka godzin przed znalezieniem zwłok – dodał.