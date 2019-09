Szokujące wyznanie Lecha Wałęsy: „Ja bym W ŻYCIU nie założył Matki Boskiej!” Nosi Jej wizerunek w klapie DLA POLITYKI [VIDEO]

Na jednym ze spotkań Lech Wałęsa opowiedział dlaczego na zdjęciach historycznych ze stoczni trzyma ogromny długopis. „Ktoś mi go podarował”, „Myślałem, że to zabawka”. Dla wielu będzie to szokiem ale przyczyna noszenia w klapie Matki Boskiej wyglądała identycznie.

Jedna z dziennikarek na spotkaniu z Wałęsą spytała go o wielki długopis, który prezydent trzyma na zdjęcia z hali BHP. Okazuje się, że podpisywanie nim dokumentów nie było zaplanowaną akcją.

„Tam na bramie ktoś mi podał. Ja myślałem, że to jakaś zabawka. Zarysowałem palec. Aaa to długopis! Jak mam długopis taki to czemu mam jakimś zdechlakiem podpisywać?

Dla wielu może być to wielkim zaskoczeniem ale historia Matki Boskiej w prezydenckiej klapie jest taka sama.

„Podobnie było z różańcem i podobnie było z Matką Boską. Przecież ja bym W ŻYCIU nie założył Matki Boskiej! Tylko mnie światła kamery zaskoczyły. Mówię: będę zawsze nosił kiedy będę uprawiał politykę!”

Tak wiec Wałęsa sam się przyznał: Matkę Boską w klapie nosi ze względów politycznych…

Gdyby ktos nie wiedzial dlaczego OTUA WIELKI ma Matke Boska w klapie to tu ma odpowiedz 👇 pic.twitter.com/8oei4AhC3z — Zosiaa (@Zosiaa16) September 3, 2019

Źródło: Twitter