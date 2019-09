Szykują się kolejne podatki! Zapłacimy jeszcze więcej za „niezdrowe jedzenie”. Politycy znów będą wychowywać dorosłych ludzi

Otyłość staje się powszechnym problemem, również w Polsce. Pełniący obowiązki szefa Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski zaproponował więc wprowadzenie podatku od cukru, jako sposobu na walkę z tym zjawiskiem. Urzędnicy zdają się stosować zasadą „jak nie wiesz co robić, nałóż kolejny podatek”.

Niedzielski wypowiedział się na temat podatku od cukru dla „Dziennika Gazety Prawnej”. Otóż jego zdaniem, to „najbardziej skuteczny sposobem na szybką zmianę stylu życia jest wpływ na portfel”.

Co więcej, przyznał on, że podatek ten może zniwelować różnicę pomiędzy tzw. śmieciowym jedzeniem, a tym zdrowym. Obecnie zdrowa żywność jest droższa niż produkty przyczyniające się w dużej mierze do powstania otyłości.

– Polak statystycznie w ciągu roku zjada 40 kilogramów cukru – powiedział Niedzielski. Zdaniem p.o. szefa NFZ, podatek od cukru powinien zostać wprowadzony jak najszybciej, najlepiej już w przyszłym roku.

– Minister Zdrowia będzie inicjował rozmowy dotyczące rozwiązań fiskalnych. Ewentualne rozwiązania będą szeroko konsultowane między innymi z producentami – odniosła się do sprawy wiceszefowa Ministerstwa Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Jak zatem widać, rząd po raz kolejny zamierza pokazać obywatelom, że lepiej wie co jest dla nich dobre, a co nie. Przy okazji znów zapłacimy drożej…