TO wielkie niebezpieczeństwo dla Ziemi! Pod koniec września może pojawić się chaos, który odczujemy wszyscy

Burza magnetyczna zagraża Ziemi. Jak ostrzegają naukowcy, do niebezpiecznego zjawiska dojdzie pod koniec września. Będzie posiadała stopnień G2, czyli średnią siłę, ale konsekwencje zdarzenia mogą być bardzo poważne.

Naukowcy Laboratorium Astronomii Rentgenowskiej Słońca Instytutu Fizycznego Rosyjskiej Akademii Nauk prognozują, że burza magnetyczna uderzy w Ziemię 27 i 28 września.

Burza magnetyczna, znana również jako burza słoneczna, powstaje, gdy Słońce wyrzuca ogromny obłok plazmy w postaci wiatru słonecznego. Tak rodzi się zjawisko zorzy polarnej, ale większość cząstek, które dociera do atmosfery, jest odchylana przez pole magnetyczne Ziemi. Jednak od czasu do czasu na Słońcu pojawiają się szczególnie duże rozbłyski, które docierają do naszego pola magnetycznego i powodują burze magnetyczne.

Czasami wywołuje to spektakularne efekty, jak wspomniana zorza polarna widziana w różnych częściach kontynentu. Z drugiej strony, naszą planetę mogą spotkać silne i nagłe zmiany pola magnetycznego.

Burza magnetyczna wpływa na technologię satelitarną. W efekcie możemy spodziewać się niepoprawnie działającej nawigacji GPS, zakłóceń sygnału telefonu komórkowego i telewizji satelitarnej, a nawet przeciążeń linii energetycznych i okresowego braku prądu.

Najgorsza dotychczas burza słoneczna, która uderzyła w Ziemię, miała miejsce w 1859 roku. Zjawisko zwane efektem Carringtona wywołało zorzę polarną aż na Kubie, podczas gdy zazwyczaj widziane jest jedynie na północnej półkuli. Burza spowodowała wówczas kompletne spustoszenie w powstających dopiero instalacjach elektrycznych i doprowadziła do pożarów stacji telegraficznych.

Prognozowana na koniec września burza magnetyczna będzie miała drugi stopień zagrożenia w pięciostopniowej skali.