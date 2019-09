Wielka awaria Tesli: Kierowcy zostali uwięzieni w samochodach. Rekordziści spędzili w zamkniętym aucie po kilka godzin

Dziesiątki kierowców elektrycznego samochodu Tesli zostało uwięzionych w pojazdach. Wszystko przez błąd oprogramowania, który w pewnym momencie przestał działać.

Przyczyną była najprawdopodobniej aktualizacja aplikacji. W jednym momencie problem zgłosiło wielu kierowców. Nie mogli ani pojechać, ani wysiąść z auta, więc zaczęli dzielić się problemem w mediach społecznościowych.

Aplikacja Tesli wylogowała użytkowników, a ponowne zalogowanie nie było już możliwe. W związku z tym samochód został zablokowany.

Skalę awarii obrazuje serwis Downdetector, który monitoruje na świecie awarie oprogramowania. Problem dotyczył całych Stanów Zjednoczonych.

Tesla ma alternatywne zabezpieczenia na takie sytuacje. Samochód można odblokować specjalną kartą albo breloczkiem. Problem w tym, że wiele osób zwyczajnie ich przy sobie nie miało. Rekordziści spędzili w zamkniętym aucie nawet trzy i pół godziny.

@elonmusk @Tesla locked out. Phone app doesn’t respond. Signed out and signed back in but it says no cars in the account.

@Tesla @elonmusk still locked out of my car. been on hold for over 30 minutes. need to talk to a human not listen to your hold music.

— briango (@briango) September 3, 2019