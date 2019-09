Z „lotu ptaka” nagrywano Vuelta a Espana. Przez przypadek odkryto na dachu plantację marihuany [VIDEO]

Dzięki transmisji z wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana odkryto… plantację konopi indyjskich na dachu jednego z budynków. Sfilmowano ją z helikoptera telewizyjnego, a nagranie zdobyło popularność w portalach społecznościowych.

Wyścigi kolarskie często nagrywane są z „lotu ptaka” dla uatrakcyjnienia przekazu telewizyjnego. Tak samo było, gdy sportowcy rywalizowali na 8. etapie jednego z najsłynniejszych na świecie wyścigów.

Gdy kolarze jechali ulicami Igualady, helikopter obsługujący telewizyjną transmisję przy okazji nagrał plantację marihuany na dachu jednego z budynków.

Regionalna policja Mossos d’Esquadra wszczęła śledztwo i zabezpieczyła ok. 40 sadzonek konopi. Na razie nie udało się znaleźć osób odpowiedzialnych za ten proceder. Jak mówią mieszkańcy bloku, właściciele mieszkania, do którego należał dach, kilka dni wcześniej opuścili lokal i jak na razie do niego nie wrócili.

El helicóptero de la Vuelta Ciclista descubre una plantación de marihuana en una azotea de Igualada. https://t.co/ERauATiCYy pic.twitter.com/WLMrLTuvxW — Informativos Telecinco (@informativost5) September 4, 2019

Źródło: ara.cat/nczas