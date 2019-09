Złodzieje szablonowego graffiti Banksy’ego w Paryżu sfilmowani. Ukradli już dwa jego dzieła wycinając kawałek muru

W pobliżu Centrum Pompidou dokonano kradzieży graffiti Banksy’ego. Był to dość znany zamaskowany „szczur”. Chociaż malunek nie należał do Centrum, to był z nim związany. Miał upamiętniać rocznicę 1968 roku. Złodzieje o godzinie 3:30 w nocy odcięli jednak kawałek muru z rysunkiem i wywieźli go półciężarówką.

W Paryżu, gdzie Banksy wykonał w czerwcu 2018 roku całą serię graffiti ze swoich szablonów zginęło w podobny sposób co najmniej jeszcze jedno takie „dzieło” brytyjskiego artysty.

Street Art okazuje się przyciągać złodziei. W tym przypadku nie mieli oi jednak szczęścia. Jeden z mieszkańców tej dzielnicy obudzony hałasem nakręcił całą scenę kradzieży przez swoje okno.

Film pokazuje, że akcja była dobrze zaplanowana i opracowano metodę przejęcie bez uszkodzeń elewacji z graffiti, które znajdowało się na wysokości 3 m. Chociaż złodziej nosi „żółtą kamizelkę” z tym ruchem protestu raczej go wiązać nie należy…

Film pokazała francuska TV BFM: