Absurd i żenada za nasze pieniądze. Oto jak poinformowano o Konfederacji w TVP [FOTO]

To, że TVP przekłamuje rzeczywistość daleko za granicą dobrego smaku czy rozumu i godności człowieka raczej wspominać nie trzeba. Mimo tego szokuje, jaki materiał przygotowano na temat Konfederacji w publicznej ponoć telewizji, którą utrzymujemy pod przymusem wszyscy.

– Jak dobrze wiecie w TVP przejętej przez PiS dla lewicy z SLD, Wiosny i Razem od miesięcy są miejsca w opiniotwórczych programach i wpatrzeni w nich, uprzejmi redaktorzy. Klasa! A wczoraj niespodzianka: ludzie PiS w TVP postanowili pokazać także posłów ideowej prawicy! Oto jak – napisał na Twitterze Krzysztof Bosak. Załączył do tego zdjęcia z ujęć materiału TVP.

Okazuje się, że opłacani z naszych pieniędzy propagandyści nazywani „dziennikarzami”, wzorując się zapewne na mistrzu w fachu, Goebbelsie, poumieszczali obok poszczególnych liderów prawicy postaci z „Muminków”.

I tak oto obok Jacka Wilka znajduje się Bobek, Jakuba Kuleszę ukazano obok Muminka, Roberta Winnickiego jako Włóczykija, zaś Krzysztofa Bosaka obok Ryjka. Janusz Korwin-Mikke został zaś Tatą Muminka.

– Nawet mnie pokazali na antenie, chyba pierwszy raz od debaty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – wyśmiał toporne chamstwo Bosak.

Całość przedstawiono w rytmie piosenki wprowadzającej do „Muminków”. Dla osób jak my nie mogących uwierzyć, że tak toporny materiał na niskim poziomie naprawdę został wyemitowany w porze mającej dobrą oglądalność, tutaj znajduje się link do nagrania na stronie TVP Info. Materiał o Konfederacji zaczyna się od 32 minuty.

Za wszystko oczywiście płacimy my – obywatele. „Dobra zmiana”? Jedynie dla członków partii.

Źródła: twitter.com/tvp.info