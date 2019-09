Ależ bryka! Małgorzata Rozenek-Majdan chwali się nowym nabytkiem. Radek mocno sięgnął do kieszeni [FOTO]

Trzeba przyznać, że z tej strony małżeństwa Majdan nie znaliśmy. Małgorzata Rozenek-Majdan raczej stroni od epatowania luksusowymi towarami, nawet jeśli takowe posiada. Okazuje się jednak, że Radosław Majdan na tyle kocha swoją wybrankę, że może dla niej sięgnąć głęboko do kieszeni.

Zapewne niewielu mężczyzn na całym świecie decyduje się na tak drogie zakupy dla swoich żon. Oczywiście, zdarzają się wyjątki od tej reguły i wszystko wskazuje na to, że takim właśnie jest były bramkarz reprezentacji Polski. Zdecydował się bowiem na zakup luksusowego, przyciągającego wzrok … samochodu.

– Kiedy mąż daje ci kartę kredytową i mówi: kup sobie coś fajnego – napisała Małgorzata Rozenek-Majdan w opisie zdjęcia, na którym to opiera się o nowe, lśniące auto. To ogromny, bardzo drogi i luksusowy Range Rover.

Nie wiadomo, czy zdjęcie to wyłącznie lokowanie produktu, czy też faktycznie Radosław Majdan pozwolił swojej żonie na zakup takiego auta. Jeśli jednak stało się to drugie, to trzeba przyznać, że Perfekcyjna Pani Domu mocno zaszalała z „shoppingiem”.

Źródło: Instagram.com/m_rozenek / NCzas.com