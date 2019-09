Bernie Sanders jest naprawdę niebezpieczny. Chce kontrolować liczbę urodzin i finansować aborcję na całym świecie

Skrajnie lewicowy, postępująco postępowy komunista Bernie Sanders ma pomysł, jak rozwiązać problem przeludnienia na świecie. Chce kontrolować wszystko i wszystkich, łącznie z liczbą urodzin dzieci.

Wszelkiej maści lewicowcy zioną nienawiścią szczególnie do bezbronnych maluchów. W amerykańskiej telewizji CNN wspomniany Sanders, nominant Demokratów na prezydenta USA w 2020 roku, otrzymał obrzydliwe pytanie od jednej z uczestniczek programu siedzącej na widowni.

Ta zapytała, czy do swojej kampanii wyborczej Sanders wprowadzi temat wzmocnienia pozycji kobiet i kampanii informacyjnej o konieczności ograniczenia populacji. W jej opinii, niemal dwukrotny wzrost liczby ludności, jaki nastąpił w ostatnich 50 latach, doprowadzi wreszcie do katastrofy klimatycznej.

– Odpowiedź brzmi: tak. Musimy sfinansować aborcje biednym krajom, krajom „trzeciego świata” – powiedział bez namysłu Sanders.

– Myślę, że przede wszystkim w biednych krajach na świecie, w których kobiety niekoniecznie chcą mieć dużą liczbę dzieci, bardzo, bardzo mocno popieram kontrolowanie liczby urodzeń dzieci – powiedział przedstawiciel Demokratów.

Democrat Voter: There are too many humans on earth.

Bernie: I agree. We need to fund abortions to poor, third world countries.

This is absolutely horrifying. pic.twitter.com/B2SBT053mz

