Prezydent Rosji Władimir Putin zadzwonił do George’a W. Busha na dwa dni przed atakami z 11 września 2001 r., ostrzegając go o zbliżającym się ataku terrorystycznym którego źródła tkwią w Afganistanie – ujawnił były analityk CIA.

O ostrzeżeniu ze strony rosyjskiego przywódcy pisze George Beebee, starszy analityk CIA za czasów Busha w książce „The Russian Trap: How Our Shadow War with Russia Could Spiral into Nuclear Catastrophe”, wydanej wcześniej w tym tygodniu.

Według niego Putin zatelefonował do Busha na dwa dni przed atakami, aby ostrzec, że rosyjski wywiad wykrył oznaki rozpoczynającej się kampanii terrorystycznej – „czegoś długo przygotowywanego i wychodzącego z Afganistanu”.

Rewelacje byłego pracownika CIA są kolejnym dowodem na to, że Waszyngton był wielokrotnie ostrzegany przed atakami z 11 września 2001 roku.

Podczas gdy fakt ostrzeżenia z Moskwy jest znany od lat – wyżsi urzędnicy rosyjskiego wywiadu mówili o nich wkrótce po atakach – książka Beebee sugeruje, że nie ograniczało się ono do wymiany informacji między agencjami wywiadowczymi i Bush został ostrzeżony przez Putina osobiście „w trybie pilnym”.

To, czy Biały Dom uwzględnił te ostrzeżenia, wciąż pozostaje tajemnicą. Pewne wskazówki co do sposobu sposobu myślenia urzędników Białego Domu w tym czasie znajdują się we wspomnieniach Condoleezzy Rice, wówczas doradcy Busha ds. Bezpieczeństwa narodowego, a później sekretarza stanu.

W książce „No Higher Honour” Rice wyznaje, że odrzuciła wcześniejsze ostrzeżenie Putina o finansowanych przez Arabię ​​Saudyjską ekstremistach w Pakistanie, którzy, jak powiedział, „mogą spowodować poważną katastrofę”.

Rice napisała, że ​​odrzuciła to ostrzeżenie ponieważ uważała, że Rosjanie są niechętni Pakistanowi za wspieranie afgańskich mudżahedinów podczas ich wojny ze Związkiem Radzieckim.

źródło: FNA