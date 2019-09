Dwie pracownice przedszkola porżnięte nożem przez 17-latka. Sprawca zatrzymany po godzinie

Dwie kobiety zostały zaatakowane o poranku w piątek 6 września w szkole La Pauline w dziewiątej dzielnicy Marsylii. Ofiary to dwie nauczycielki nauczania początkowego. 17-letni napastnik, którego motywy działania są jeszcze nieznane, został zatrzymany.

Zdarzenie miało miejsce o godzinie 6:30. Młody napastnik z gołym torsem uzbrojony w nóż wtargnął do budynku przedszkola La Pauline na bulwarze Romain Rolland w Marsylii i pchnął tym narzędziem pierwszą pracownicę w brzuch.

Druga z przedszkolanek próbowała interweniować, ale i ona otrzymała ciosy nożem. W tym czasie w przedszkolu rodzice zaczęli już odprowadzać tam swoje dzieci. Agresor wybiegł z budynku i zaatakował jeszcze kierowcę.

Après #Villeurbanne, #Rouen et maintenant #Marseille, c'est incroyable cette épidémie de "déséquilibrés" qui poignardent les français sortie de métro, dans la rue et maintenant une école maternelle 😱😠 !

La terreur progresse dans l'horreur : hommes, femmes et bientôt nos bb ? https://t.co/lsdTmeEog5

— Valeurs de France (@valeurs_france) September 6, 2019