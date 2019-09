Historyczne zwycięstwo polskich koszykarzy. Pokonali Rosję

Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w Foshanie Rosję 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17) w meczu grupy I drugiej fazy mistrzostw świata w Chinach. Biało-czerwoni wygrali dotychczas wszystkie cztery mecze w turnieju.

Piątkowe zwycięstwo bardzo przybliża Polaków do awansu do ćwierćfinału. Może to się stać już w piątek, w przypadku zwycięstwa Argentyny nad Wenezuelą.

Biało-czerwoni awansowali do drugiej fazy MŚ z kompletem trzech zwycięstw w grupie A – nad Wenezuelą, Chinami (po dogrywce) i Wybrzeżem Kości Słoniowej. „Sborna” w grupie B wygrała z Nigerią i Koreą Płd. oraz przegrała z Argentyną.