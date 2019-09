HIT INTERNETU! Tak się robi kampanię wyborczą na Podlasiu. Chodzi o kandydata Konfederacji [FOTO]

Kampania wyborcza często w Polsce przybiera niezwykle brutalne formy. Wykorzystuje się wszelkie chwyty poniżej pasa, co ostatnio pokazała znowu TVP Info. Tymczasem hitem Internetu staje się nietypowy „plakat wyborczy” z Podlasia.

Na wiejskiej ścianie z ogłoszeniami w Knyszewicach na Podlasiu ktoś zawiesił kartkę w formacie A4. – Stanisław Nicewicz poseł na Sejm 2019 – napisano długopisem.

Jak się okazuje, chodzi o kandydata Konfederacji, zaś „plakat” zawieszony został przez jego fanów. Jak napisał na Facebooku, po otrzymaniu zdjęcia „nie mógł się przestać śmiać”.

– Dwóch moich najwierniejszych wyborców wczoraj domagających się bilbordu, wzięło sprawy w swoje ręce. Stwierdzili, że skoro staruję w wyborach do sejmu z listy Konfederacji z pozycji nr 4, to musi to być ogłoszone na wsi i zawiesili taką oto kartę na wioskowej tablicy. I tu mam pytanie, czy ja z tego muszę robić rozliczenie na fakturze? :) – żartuje Stanisław Niemcewicz.

– Jak dostałem zdjęcie w smsie to do teraz się nie mogę przestać śmiać. To w sumie można by zrobić w regionie jako nietypową kampanię. Ręcznie robione banery, na maksa ekologiczne – dodaje.