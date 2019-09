Morawiecki dla „Super Expressu”: Schetyna zrezygnował z rywalizacji z prezesem Kaczyńskim

Rozumiem, że pan Grzegorz Schetyna zrezygnował z rywalizacji z prezesem Kaczyńskim w Warszawie – powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątkowym wywiadzie dla „Super Expressu”, komentując informację, że kandydatką na premiera rządu ze strony opozycji została Małgorzata Kidawa-Błońska.

„Rozumiem, że pan Grzegorz Schetyna zrezygnował z rywalizacji z prezesem Kaczyńskim w Warszawie. Na sobotniej konwencji w Lublinie pokażemy nasz program oparty na konkretach i wartościach. Na gospodarce, Wspólnocie Atlantyckiej, bezpiecznym rozwoju dla polskich rodzin. O takim programie możemy dyskutować. Nasi oponenci nie mają programu” – powiedział premier.

„Dla nas punktem odniesienia nie są decyzje wizerunkowe opozycji” – dodał, pytany, czy Kidawa-Błońska jest groźniejszym rywalem niż Schetyna.

„Dla nas jedynym i najważniejszym punktem odniesienia są oczekiwania i potrzeby Polaków. I na tym się skupiamy realnie od czterech lat – żeby Polakom żyło się lepiej, godnie i bezpieczniej na co dzień. To, czy pani Kidawa-Błońska jest groźniejszym konkurentem, możemy zweryfikować dopiero po tym, kiedy będziemy wiedzieli, o czym mamy dyskutować. Kiedy będzie kompleksowa oferta programowa? Przez blisko cztery ostatnie lata działał gabinet cieni Platformy Obywatelskiej, taki niby-rząd opozycji. Kto o nim słyszał? Co konstruktywnego zaproponowali? Jego pracami kierował niby-premier Schetyna. I co? Zmienili kolejny raz zdanie? A to zaskoczenie…” – mówił premier.

Źródło: PAP