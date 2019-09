Morawiecki wprost dziękuje „Gazecie Polskiej” za propisowską stronniczość. Dziś nie opłaca się być już obiektywnym dziennikarzem

– Rząd Zjednoczonej Prawicy zmienia nasz kraj; chcemy, aby jak największa liczba Polaków mogła korzystać z owoców Dobrej Zmiany. Wiem, że w naszym codziennym trudzie mamy w Was oparcie, dziękuję za to – napisał premier Mateusz Morawiecki do uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”. Jak widać dziś nie opłaca się być już obiektywnym dziennikarzem – wystarczy siać propisowską propagandę.

List premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „GP” odczytał były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. List zamieszczono na stronie niezalezna.pl.

„Uczestnicy Klubów „Gazety Polskiej” tworzą szczególnie zjednoczone środowisko. To ludzie zaangażowani, żyjący na co dzień sprawami Polski i Polaków. Dla nich los naszej Ojczyzny nie jest obojętny. Gromadzicie Państwo tych, którzy są gotowi oddać swój czas i umiejętności sprawie wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej. Wasza postawa jest przykładem czynnego patriotyzmu” – podkreślił szef rządu.

„Wiem, że wspólne spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, niezwykle potrzebnych w Waszym codziennym działaniu. Służą też pogłębianiu więzi tak cenionego przez nas środowiska. Postawa członków klubów, ten przykład obywatelskiego zaangażowania, zasługuje na najwyższy szacunek” – zaznaczył premier.

Jak dodał, „rząd Zjednoczonej Prawicy zmienia nasz kraj”. „Chcemy, aby jak największa liczba Polaków mogła korzystać z owoców Dobrej Zmiany. Wywiązujemy się z obietnic i zobowiązań” – oświadczył Morawiecki.

„Wiem, że w naszym codziennym trudzie mamy w Was oparcie. Dziękuję za to z całego serca. Obecnym na dzisiejszym spotkaniu, a za Państwa pośrednictwem wszystkim członkom Klubów „Gazety Polskiej” i tym, którzy na co dzień wspierają ich funkcjonowanie, życzę niesłabnącego zaangażowania. Wierzę, że przed nami dobry czas dla Polski” – napisał premier.

Cóż, trzeba naprawdę nie mieć wstydu, żeby oficjalnie dziękować jakimś mediom za to, że zamiast być obiektywnym wspierają którąś opcję polityczną.

Źródło: PAP