Nikt nie chce pracować u Magdy Gessler! Za zmywanie naczyń u gwiazdy TVN dostaje się marne grosze. „I dziwi się, że nie ma chętnych”

Najsłynniejsza polska restauratorka Magda Gessler tylko na „Kuchennych rewolucjach” zgarnia 100 tys. zł miesięcznie. Dostaje też wynagrodzenie za „MasterChefa” i innych mniej znanych programów czy reklam. Na wizji ganiała restauratorów, że mało płacą swojemu personelowi. Tymczasem za pracę w jej lokalu na zmywaku oferuje się osobom zainteresowanym naprawdę śmiesznie niskie pieniądze.

Jej restauracja „U Fukiera” na Rynku Starego Miasta w Warszawie poszukuje osób do kuchni do zmywania naczyń. Praca jest zmianowa w godzinach 10-23. Ile oferuje restauracja Magdy Gessler? 13 zł za godzinę! Nie poinformowano też, czy na pewno chodzi o stawkę netto.

Internauci ostro skrytykowali Gessler za skąpstwo. Taka stawka – szczególnie w Warszawie, gdzie generalnie ceny są wyższe, niż w większości innych miast w Polsce – to po prostu żenada.

Co zabawne, najwyraźniej szefostwo nie rozumie, jak niewiele oferuje.

– Obowiązki to tylko zmywanie talerzy i kieliszków. Zgłosiły się tylko 4 osoby póki co. Jest duży problem z pracownikami niestety w całej gastro, to nie tylko nasza bolączka – powiedziała w rozmowie z „Pudelkiem” osoba związana z lokalem „U Fukiera”.

Źródło: se.pl