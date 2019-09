Magda Gessler idzie w politykę i chce zostać prezydentem! Porzuci „Kuchenne Rewolucje” w TVN i wystartuje w zbliżających się wyborach? [VIDEO]

To nie żart! Magda Gessler najprawdopodobniej planuje rozpoczęcie kariery politycznej. Restauratorka i gwiazda telewizji TVN, prowadząca program „Kuchenne Rewolucje” ogłosiła to światu w nowym formacie „Starsza pani musi fiknąć!”.

O zamiarach Magdy Gessler dowiadujemy się już w trakcie zapowiedzi jednego z odcinków nowego programu emitowanego w telewizji TVN. Restauratorka i gwiazda TVN występuje w nim wraz ze swoim synem Tadeuszem Mullerem.

Program „Starsza pani musi fiknąć!” w bardzo ogólnym opisie polega na współpracy rodziców i dzieci, oczywiście celebrytów. Jednymi z bohaterów są właśnie Muller i Magda Gessler. Gwiazda TVN musi wykonywać zadania, często ekstremalne, które wymyśli jej syn.

W pewnym momencie, w video zapowiadającym odcinek, który udostępniła restauratorka na swoim instagramowym profilu, widać jej rozmowę najprawdopodobniej z funkcjonariuszem miejscowej policji. Wówczas Magda Gessler wypowiada kluczowe zdanie.

– Jestem przyszłą panią prezydent mojego kraju – stwierdza.

Choć nie wiemy, jakie okoliczności skłoniły Gessler do takiej wypowiedzi, to na pewno wielu widzów mocno zaskoczyła. W komentarzach pojawiły się dziesiątki zapowiedzi, że jeśli restauratorka wystartuje w wyborach prezydenckich, to faktycznie, uzyska ich poparcie.

Źródło: Instagram.com/magdagessler_official / NCzas.com