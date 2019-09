PILNE! Izba Lordów przyjęła „poddańczą ustawę”. Brexit bez umowy zabroniony

Uniokraci walczą nadal. Brytyjska Izba Lordów przyjęła bez poprawek ustawę mającą na celu zablokowanie wyjścia kraju z UE bez umowy, otwierając drogę do zmuszenia premiera Borisa Johnsona, by złożył wniosek o przedłużenie procesu brexitu do stycznia 2020 roku.

Zgodnie z zapisami dokumentu szef rządu będzie miał obowiązek poprosić o kolejną zmianę terminu opuszczenia Wspólnoty, jeśli parlament nie przyjmie do 19 października jakiejkolwiek innej wersji umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Wczoraj Johnson zapowiedział, że „prędzej wyzionie ducha”, niż zgodzi się na opóźnienie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, nazywając także ustawę „poddańczą” wobec Unii Europejskiej.

Jej wcześniejsze procedowanie i przyjęcie przez Izbę Gmin wywołało głębokie podziały w rządzącej Partii Konserwatywnej, doprowadzając do wykluczenia z klubu parlamentarnego 21 posłów ugrupowania, którzy głosowali z opozycją wbrew stanowisku rządu.

Ustawa wymaga jeszcze formalnego podpisu królowej Elżbiety II i powinna wejść w życie w poniedziałek.

Johnson utracił większość w Izbie Gmin po tym, jak we wtorek w trakcie ostrych scen w parlamencie Philip Lee przesiadł się do ław opozycji, ogłaszając dołączenie do prounijnych Liberalnych Demokratów.

Na chwilę obecną Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 31 października, ale na mocy nowego prawa takie rozwiązanie wymagałoby przyjęcia porozumienia ze Wspólnotą przed terminem 19 października.

Źródło: PAP