[POGODA] Koniec sielanki! Nadchodzi załamanie pogody. Czekają nas opady, zachmurzenie i niższe temperatury

Po pogodnym początku września czeka nas załamanie pogody. W piątek nad Polską pojawią się tylko przelotne opady deszczu. Gorzej będzie w sobotę, tego dnia synoptycy zapowiadają zachmurzenie praktycznie na terenie całego kraju, więcej też popada, a temperatura będzie niższa.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu i południowym wschodzie okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st.C w kotlinach sudeckich i na wybrzeżu, około 20 st.C w centrum, do 23 st.C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu i Pomorzu umiarkowany i porywisty, zachodni i północny.

W nocy na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże i tam gdzieniegdzie opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 st.C na Suwalszczyźnie i Kaszubach, około 10 st.C miejscami w centrum, do 13 st.C nad morzem i lokalnie w Małopolsce. Wiatr słaby, na wybrzeżu i Pomorzu umiarkowany, wschodni i południowy.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hPa, do południa będzie rosnąć, potem zacznie nieznacznie spadać.

W sobotę zachmurzenie całkowite i duże, większe przejaśnienia gdzieniegdzie na wschodzie, wybrzeżu i Pomorzu. Opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 12 mm na Kujawach. Temperatura maksymalna od 16 st.C do 22 st.C, ale lokalnie w strefie opadów chłodniej od 13 st.C do 15 st.C, a na Rzeszowszczyźnie cieplej 23 st.C, 24 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się z przewagą kierunku południowego.

W piątek po południu w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 20 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 12 st.C. Wiatr słaby, wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st.C. Wiatr na ogół słaby, początkowo wschodni, potem zmienny.

