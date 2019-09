Rośnie liczba ofiar huraganu Dorian. „Ogrom zniszczeń sugeruje, że wkrótce odnajdywane będą kolejne ciała” [FOTO/VIDEO]

Do 30 wzrósł bilans potwierdzonych ofiar śmiertelnych huraganu Dorian, który w miniony weekend przeszedł nad Bahamami – powiedział minister zdrowia tego karaibskiego kraju, Duane Ernest Sands w rozmowie z AP. W jego ocenie bilans może się „znacząco podnieść”.

Większość ofiar to ludzie zabici na wyspie Wielka Bahama oraz na wyspie Wielkie Abaco, włączając w to osoby, które zmarły w wyniku odniesionych ran już po przewiezieniu ich do szpitali na wyspie New Providence.

O możliwości znacznego wzrostu liczby ofiar śmiertelnych mówił w środę także zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Mark Lowcock, który podkreślił, że ogrom zniszczeń, widoczny na zdjęciach satelitarnych zdewastowanych terenów, może sugerować, iż wkrótce odnajdywane będą kolejne ciała.

W podobnym, smutnym tonie wypowiadał się szef rządu Bahamów premier Hubert Minnis, który we wtorek podzielił się z dziennikarzami wrażeniami po obejrzeniu z pokładu śmigłowca skali zniszczeń na wyspach.

– Mamy do czynienia z jednym z największych kryzysów narodowych w historii naszego kraju – potwierdził premier Minnis na konferencji prasowej. – Możemy spodziewać się większej liczby zgonów. Na razie mamy tylko wstępne informacje – dodał.

Dorian dotarł na Bahamy z niedzielę i zatrzymał się tam na półtora dnia. Ciągły wiatr przekraczał prędkość 290 km/godz., a w porywach – nawet 350 km/godz. Fale sztormowe osiągały wysokość ponad 7 metrów. Żywioł spowodował gigantyczne powodzie. Uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych zostało około 13 tysięcy domów.

W ostatnich dniach huragan Dorian na szczęście osłabł. Amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów poinformowało w środę, że ma kategorię drugą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona i porusza się równolegle do południowo-wschodniego wybrzeża stanu Georgia i z szybkością 13 km/godz. Kieruje się na północny-zachód.

W zagrożonych amerykańskich stanach kilka dni temu zarządzono ewakuację. Według Amerykańskiego Czerwonego Krzyża efekty Doriana może odczuć nawet 19 milionów osób.

#HurricaneDorian killed at least 20 people in the Bahamas. The prime minister says the storm has caused "generational devastation."

– Officials expect the death toll to rise

– Up to 2,000 people listed as missing

– 13,000 homes destroyed or damaged pic.twitter.com/ijYi5bjnAr

— AJ+ (@ajplus) September 5, 2019