„Różal” nie owija w bawełnę! Mocno o działaczach LGBT: „Całe środowisko jest tak k… tępe! Tam jest k… pełno tępaków!”

– Najgorsze jest to, że całe te środowisko jest tak k…. tępe i tak tam jest k…. pełno tępaków – komentował wyraźnie oburzony Marcin „Różal” Różalski dementując kłamstwa, które pojawiły się po jego wcześniejszych wypowiedziach dotyczących Marszu Równości w Płocku.

Zawodnik sztuk walki w rozmowie z dziennikarzami nie ukrywał, że jest oburzony tym, jak przekręcane są jego słowa i przez to, tworzony jest obraz pierwszego homofoba RP.

– To jest nieprawda! W żadnej swojej wypowiedzi nie powiedziałem, że jestem homofobem, przeciwny transseksualistom, transwestytom, lesbijkom itd. – mówił Różal.

Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza zmieniać swojego zdania na temat szeroko pojętych środowisk LGBT, ponieważ jego zdaniem, ich zachowanie należy piętnować i pokazywać, do czego faktycznie chcą doprowadzić.

– Ja będąc heteroseksualnym mężczyzną i mając heteroseksualną kobietę nie chodzę po mieście i nie obnażam się, nie staram się zainteresować wszystkich tym. Siedzimy w knajpie i co? Ja wyciągam gałę, żeby teraz kobieta zaspokajała mnie oralnie? Nie! A oni chcą na siłę to eksponować. Mi to jest niepotrzebne – stwierdził fighter.

– Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ja mam wytatuowany ryj, nie bierzesz mnie do pracy, to ja opowiadam, że jesteś tatuofobem! Robię proces i zbieram wszystkich wytatuowanych ludzi, których nie przyjęto do pracy – podsumował.

Źródło: Youtube.com/myMMApl / NCzas.com