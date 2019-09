Szok! Michał Boni krytykuje socjalistyczne pomysły KO/PO. Uderzenie Korwina go uleczyło? [FOTO]

– 365 GB darmowego internetu do 24. roku życia. Kto za to zapłaci? Bo ktoś musi! Jak to wyliczyć? Jak to będzie monitorowane? Ważne, żeby firmy inwestowały w sieć 5G. Jeżeli mają coś dawać za darmo, to to je ogranicza… – trudno w to uwierzyć ale tymi słowami Michał Boni skrytykował socjalistyczne zapędy KO/PO.

Janusz Korwin-Mikke i jego „ręce, które leczą”

Janusz Korwin-Mikke spoliczkował towarzysza Boniego w 2014 roku podczas zorganizowanego przez MSZ spotkania polskich europosłów. Polityk Konfederacji mówił potem, że spoliczkował Boniego, bo tak mu obiecał. „Kiedy w czasie debaty w sprawie uchwały lustracyjnej (w 1992 r.) Boni wypierał się, że był agentem SB i wyzywał mnie od idiotów, dałem mu słowo i go dotrzymałem. Przyznał się potem, że był agentem, od początku miałem rację” – mówił Korwin-Mikke.

Okazuje się, że dotyk Korwina-Mikkego może leczyć ponieważ po pięciu latach o tego zdarzenia Michał Boni krytykuje w mediach społecznościowych socjalistyczne pomysły KO/PO!

Lewicowiec uderza w lewicę

„365 GB darmowego internetu do 24 roku życia. Kto za to zapłaci? Bo ktoś musi! Jak to wyliczyć? Jak to będzie monitorowane? Ważne, żeby firmy inwestowały w sieć 5G. Jeżeli mają coś dawać za darmo, to to je ogranicza…#PlanNaJutro #KoalicjaObywatelska” – napisał na Twitterze Boni komentując plany wprowadzenia darmowego Internetu, które znalazły się w programie KO/PO.

„Rocznie to duży prezent, tylko jak tym zarządzać nie niszcząc gotowości firm do inwestowania w innowacyjną sieć 5G??? Pomysł darmowego 1GB dziennie❗️Jeśli firmy oferują dzisiaj 1 GB za 1zł, to rocznie 365 złotych dla 5 milionów młodych obywateli (wg. programu) daje 1 MLD 82 5MLN złotych wydatków państwa ‼️” – dodał polityk w kolejnych wpisach (pisownia oryginalna).

I na koniec wisienka na torcie. Lewicowiec Boni odkrył istnienie rynku:

„Totalna bzdura! Kto zaplaci za to? To nie podatki, ktore sa domena psnstwa, tylko rynek! I jsk chciec by firmy inwestiwaly MILIARDY w przyszlosc, w 5G? I czy koszty dostepu to jskis problem w Polsce – bo wiemy, ze od 5/7 lat juz nie!” – napisał na Twitterze.

W takim tempie przemian Michał Boni za 5 lat zapisze się do Konfederacji.

