Szok! Pilot nie przyszedł do pracy więc za sterami zastąpił go pasażer. Zdumiewająca reakcja ludzi na pokładzie [VIDEO]

Na lotnisku w Manchesterze lot linii easyJet do Alicante w Hiszpanii miał się nie odbyć, bowiem pilot nie pojawił się w pracy.

Problem rozwiązał jeden z pasażerów, który wkroczył do akcji. Usiadł za sterami liniowca i wystartował z lotniska samolotem pełnym pasażerów.

Cała akcja została sfilmowana i udostępniona w mediach społecznościowych przez jednego z uczestników lotu. Na filmie widać, jak jeden z pasażerów, Michael Bradley, proponuje, że poleci samolotem zamiast nieobecnego pilota.

– Bardzo chciałbym pojechać na wakacje tak jak wy, jeśli potrzebujecie pomocy, stoję tutaj gotowy do lotu – oznajmił.

Michael Bradley wybierał się z żoną i synkiem na wakacje do Hiszpanii. Okazało się, że jest on pilotem easyJet. Wcześniej zadzwonił do swoich szefów z informacją, że ma ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty i jeśli tylko uzyska pozwolenie, chętnie dołączy do załogi samolotu.

Przewoźnik zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami.

Źródło: independent.co.uk