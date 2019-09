W należącej do Indonezji prowincji Papua nie ma spokoju. Lider separatystów wzywa do referendum

Przywódca ruchu niepodległościowego Papui Zachodniej Benny Wenda wezwał do „wolnego i demokratycznego referendum” w sprawie przyszłości tej prowincji pod egidą ONZ. Wenda obawia się dużego „rozlewu krwi” po tygodniach zamieszek.

Demonstracje i zamieszki, które wstrząsnęły Papuą, już przyniosły pierwsze ofiary. Rewolta w należącej do Indonezji części wyspy Nowej Gwinei zaczęła się 19 sierpnia. Poszło zatrzymanie papuaskich studentów i rasistowskie uwagi pod ich adresem w indonezyjskich mediach.

„Potrzebujemy interwencji ONZ” – mówi dziś Benny Wenda ze Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Zachodniej Papui, który przebywa po ucieczce z więzienia w 2002 roku na emigracji w Wielkiej Brytanii. Twierdzi, że obawia się krwawych represji, bowiem Dżakarta wysłała do tego regionu około 6000 dodatkowych żołnierzy i policjantów.

Rząd nałożył również blokadę na internet i cenzuruje nadsyłane stamtąd informacje. Region jest bogaty w surowce i wątpliwe, by Indonezja zechciała z niego rezygnować. Ta była kolonia holenderska została włączona siłą do Indonezji po bardzo krótkim okresie po ogłoszeniu przez te region niepodległości.

Papuasi są w przeważającej mierze chrześcijanami i chcieliby oderwania od muzułmańskiego protektora. Władze Indonezji w tym tygodniu wykluczyły jakiekolwiek referendum i nazwały Benny’ego Wendę „podżegaczem wojennym”. Według rządu w ostatnich tygodniach zginęło pięciu cywilów i jeden żołnierz, a 15 mieszkańców i dwóch policjantów zostało rannych. Lokalne media podają znacznie większe liczby ofiar.

West Papua is half the Island of New Guinea in Melanesia Pacific.

Over 800,000 Papuans been killed by Indonesia since it invaded West Papua in 1963. killing, theft, oppression continue to occour in papua until now by the colonial indonesian millitary

in 5th-09-2019@UNHuman pic.twitter.com/kqTeE4kNLN

— Cheristian Niwilbak (@amisimheristian) September 5, 2019