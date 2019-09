Co on wyprawia?! Wiśniewski kupił 17-letniemu synowi Ferrari jako prezent urodzinowy. Problem w tym, że Xavier urodził się w … czerwcu [WIDEO]

Coś tu ewidentnie poszło nie tak… – piszą kompletnie zażenowani internauci. Michał Wiśniewski na swoim facebookowym profilu właśnie pochwalił się kupnem luksusowego Ferrari. Ma to być prezent urodzinowy dla jego syna Xaviera. Sęk w tym, że 17-latek urodził się w czerwcu.

Wszystkiego najlepszego Xavier Wiśniewski !!! – napisał lider Ich Troje prezentując wideo, na którym widać piękne, luksusowe, czerwone Ferrari.

Obserwujący profil bardzo szybko zauważyli jednak znaczną ilość, nazwijmy to, zagadkowych kwestii. Przede wszystkim Wiśniewskiemu oberwało się za niedawne ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Skąd bowiem, kompletnie spłukany piosenkarz, który lata świetności ma dawno za sobą, ma środki na tak drogie prezenty?

Co więcej, jak wnioskujemy z opisu, jest to urodzinowy prezent dla syna Xaviera. Pomijając fakt, że jest to 17-latek, a więc nie ma możliwości, aby poruszał się on takowym samochodem po ulicach, to należy również wspomnieć, że urodził się on 24 czerwca, a nie 4 września.

Kompletnie nie rozumiemy, czemu mają służyć takiego rodzaju wpisy, jednak co warto podkreślić, jest to już kolejna social mediowa aktywność Wiśniewskiego, która ma ukazywać jego bogactwo.

Wśród komentarzy znaleźliśmy jeden, który wyjątkowo przypadł nam do gustu. To wpis lidera zespołu BOYS, Marcina Millera. Brzmiał on następująco – Aha…

Źródło: Facebook.com/MichalWisniewskiOfficial / NCzas.com