Hakerski atak na Wikipedię. Problemy także w Polsce

Internetowa encyklopedia Wikipedii była niedostępna w kilku krajach, a powodem takiego stanu rzeczy był atak hakerski. Padły znajdujące się w Stanach Zjednoczonych serwery będące własnością Fundacji Wikimedia.

Wg pierwszych informacji był to wynik „masowego” ataku (DdoS). Awaria dotyczy m.in. Polski, Wielkiej Brytanii, Francji (częściowo), Niemiec i Włoch.

W oświadczeniu Fundacji Wikimedia potwierdzono trwanie ataku i potępiono go jako zamach na „podstawowe prawa do swobodnego dostępu i udostępniania informacji”. Fundacja informuje: „kontynuujemy prace nad przywróceniem dostępu” i obiecuje informowania na bieżąco o przebiegu awarii.

Wikipedia to jedna z najbardziej popularnych witryn internetowych na świecie. Jest tworzona przez użytkowników i oferuje artykuły w 300 językach. Z danych na 2018 r. wynika, że co miesiąc z Wikipedią łączą się użytkownicy ponad 1,4 mld urządzeń elektronicznych.

