Internauta miażdży pisowską propagandę o trybunale dla Tuska i Kopacz. „Mieliście cztery lata i co? I nic”

Rafał Wójcik wyśmiał struktury małopolskie PiS i TVP. Ci bowiem przekonywali, że od najbliższych wyborów zależy, czy Donald Tusk i Ewa Kopacz staną przed Trybunałem Stanu. – Bzdury jakich mało. TUSK i KOPACZ przed trybunałem stanu pod rządami PIS. Mieliście 4 lata żeby to zrobić i co? I nic – przypomina.

– Wynik jesiennych wyborów może zdecydować o tym czy D. Tusk i E. Kopacz staną przed Trybunałem Stanu. Komisja śledczej ds. VAT przyjęła dziś raport końcowy. Ujawniła obraz państwa, które sprzyjało przestępcom okradającym budżet – czytamy na profilu struktur małopolskich PiS. Linkują oczywiście do „Wiadomości” w TVP opłacanej z naszych pieniędzy.

Obiecanki socjalistów i aborcjonistów po prostu wyśmiał Rafał Wójcik. Przypomniał, że mimo pełni władzy i nachalnej propagandy, jaką serwowała m.in. na ten temat rządowa telewizja, przez cztery lata nikogo za nic nie skazano.

– Mieliście 4 lata żeby to zrobić i co i nic komisji śledczy x3 w TVP cały czas jacy to źli ludzie rządzili przez 8 lat a kto został oskarżony? Chyba nikt oprócz kilku płotek – przypomina internauta.