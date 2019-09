Karuzela rozdawnictwa trwa. PO przekonuje, że „będzie lepiej rozdawać” pieniądze zarabiane przez Polaków [VIDEO]

Marcin Święcicki z PO i Zbigniew Kuźmiuk z PiS byli gośćmi programu „Wydarzenia i Opinie” w Polsat News. Przeprowadzili naprawdę „piękną” licytację na rozdawnictwo.

Poseł Święcicki w jednej wypowiedzi w formie zarzutu powiedział, że PiS sprawdza się w rozdawaniu nie swoich pieniędzy. Zaraz potem zapewnił, że jego ugrupowanie będzie robić to samo, a nawet lepiej.

– W rozdawaniu pieniędzy, które Polacy zarobili, PiS rzeczywiście się sprawdza – zarzucił poseł Święcicki z PO. Po czym zapewnił, że… „my utrzymamy te świadczenia”.

– Bo rzeczywiście nastąpiło pewne uszczelnienie, jest bardzo dobra koniunktura, do budżetu napływa ponad 100 mld zł. Jest więcej, jest co rozdawać. My będziemy lepiej to rozdawać – kontynuował poseł PO.

Jak widać, kampania największych partii okręca się wokół absurdu i licytacji na rozdawnictwo. POPiS deklaruje, że będzie rozdawać nieswoje pieniądze, tylko te odbierane nam wszystkim pod przymusem, a jednocześnie zapewnia, że wcale nie wzrosną podatki. A większość niestety im wierzy i jest gotowa zabijać w imię tych partyjnych kłamstw.