Kolejny milion na koncie Rutkowskiego! Detektyw bez licencji czeka już tylko na złotą płytę? [WIDEO]

Krzysztof Rutkowski ewidentnie nie zamierza schodzić z pierwszych stron plotkarskich portali i szuka kolejnych sposobów do zaistnienia w show biznesie. Trzeba przyznać, że robi to skuteczne, bo właśnie na jego koncie pojawił się kolejny milion do kolekcji. Nie chodzi jednak o zarobki, a o wyświetlenia na serwisie youtube.

Piosenka wykonywana przez wokalistę o pseudonimie Fisher oraz właśnie detektywa (bez licencji) Rutkowskiego znacząco przekroczyła liczbę 1400000 wyświetleń i wszystko wskazuje na to, że licznik na tym się nie zatrzyma.

Rutkowski choć piosenkarzem nie jest, szczególnie patrząc na jego wątpliwe umiejętności wokalne, to jednak przyciąga fanów, którzy chętnie oglądają teledyski z jego udziałem. Piosenka „Za marzenia” o której mowa nie jest bowiem pierwszym, tego typu wybrykiem, najbardziej znanego detektywa w Polsce.

Ten sam wokalista, a więc Fisher już dwa lata temu nagrał utwór, w którym spory udział miał Krzysztof Rutkowski i okazało się to prawdziwym hitem. Do tej pory teledysk odtworzono już blisko 13,5 miliona razy.

Co więcej, Rutkowski nie ogranicza się wyłącznie do udziału w teledyskach. Często zdarza się bowiem, że bierze on czynny udział w koncertach, co dodatkowo cieszy jego fanów.

Źródło: Youtube.com/LemonRecords / NCzas.com