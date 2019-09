Komedia we Francji! Kanibal i zbrodniarz wojenny wypuszczony z więzienia przez błąd proceduralny

Pułkownik armii Liberii Kunti K., lat 44, przebywał w areszcie więzienia w podparyskim Fresnes (Val-de-Marne), ale go.. wypuszczono wczoraj 6 września bez procesu.

Kunti K., zwany „Ugly Boyem” jest oskarżony o „zbrodnie przeciwko ludzkości, tortury i kanibalizm, wykorzystywanie dzieci-żołnierzy i niewolnictwo” w podczas wojny domowej w Liberii w latach 1992-97. Jest to były dowódca rebeliantów ULIMO (Zjednoczony Ruch Wyzwolenia Liberii dla Demokracji).

Mieszkał we Francji, a zagrożony aresztowaniem próbował zbiec do Portugalii. Został zatrzymany rok temu, we wrześniu 2018 r. w Bobigny przez żandarmów ze specjalnej jednostki do spraw „walki z przestępstwami przeciwko ludzkości”.

Teraz okazało się, że francuska administracja sądowa popełniła błąd proceduralny. Adwokat Ugly Boya prosił sędziego na piśmie o pozwolenie mu na kontakt z aresztowanym klientem. Trochę nie wiadomo dlaczego, sędzia na tą prośbę nie odpowiedział. Prawnik złożył wtedy wniosek o zwolnienie swojego klienta i ze względu na popełniony błąd proceduralny pułkownika trzeba było zwolnić.

Zbrodnie Kuntiego K mogą szokować. Według zebranych zeznań miał np. otworzyć brzuch człowieka przy pomocy siekiery i zjeść jego serce. Kunti K. chociaż zwolniony z aresztu, został objęty nadzorem sądowym z zakazem opuszczania terytorium Francji.

Źródło: ACTU17