Kto da więcej z naszych pieniędzy? PSL włącza się w licytacje. 50 tys. zł na własne mieszkanie z budżetu dla młodych

Ze smutkiem obserwujemy, jak nasze prognozy się sprawdzają i kampania wyborcza zamienia się w licytację, która z partii da więcej Polakom z ich własnych kieszeni. Do POPiS-owego licytowania się na socjalizm dołączyło dziś PSL. Chcą dawać 50 tys. zł na mieszkania ludziom z naszych pieniędzy.

PSL podczas konwencji w Sandomierzu zapowiedziało program „Własny kąt”. Ma on polegać na dorzucaniu się przez państwo na kwotę 50 tys. zł na mieszkanie dla młodych ludzi.

– Polskie banki muszą im to ułatwić. To promocja zostania w naszym kraju. To 50 tys. zł dużo więcej znaczy w Sandomierzu czy Płońsku niż w Warszawie. Ale to zachęca do pozostania we własnych, małych ojczyznach. Byśmy nie byli społeczeństwem starzejącym się – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL.

Zapewnił też roszczeniowe społeczeństwo, że 500 plus dalej będzie wypłacane.

– Nikt nie zabierze „500+”. Panie Kurski, proszę przestać kłamać! Głosowaliśmy za nim, utrzymamy je. To kontynuacja naszych działań w polityce rodzinnej – ogłosił Kosiniak-Kamysz.

A mimo tylu wydatków, obiecał jeszcze dobrowolny ZUS. – Od przyszłego roku dobrowolny ZUS. I koniec – dodał szef ludowców.

Źródło: money.pl