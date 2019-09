Kuba Wojewódzki się skończył? Król TVN spada z salonowych topów. To już ostatnie podrygi popularności

Kuba Wojewódzki – dziennikarz, celebryta, showman i najbardziej wartościowa postać w polskim show biznesie? Już nie! Król TVN zaczyna mocno tracić w oczach agencji reklamowych i wielkich marek. Eksperci są pewni, nadchodzi kres jego popularności.

Coś co jeszcze do niedawna wydawało się kompletną abstrakcją może okazać się bliską przyszłością Wojewódzkiego, chodzi mianowicie o emeryturę. Gwiazdor TVN zdecydowanie traci bowiem w słupkach wartości biznesowej. Spadki są coraz większe i wszystko wskazuje na to, że już niedługo, Król TVN będzie musiał ogłosić swoją abdykację.

Oczywiście, pewnym jest, że w najbliższych 2-3 sezonach w ramówkach telewizyjnych nadal będziemy widywali Kubę Wojewódzkiego, jednak szefostwo stacji musi poważnie zastanawiać się nad jego zastępstwem. W ostatnich latach program ogląda się coraz słabiej, a wiosną według badań oglądalności, stracił aż 400 tysięcy widzów.

Doskonale widać to także w kwotach, jakie telewizja TVN może zgarniać za reklamy wyświetlane w trakcie produkcji Kuby Wojewódzkiego. Obecnie program Króla TVN zdecydowanie przegrywa np. z Kuchennymi Rewolucjami. Spoty reklamowe są tam droższe, aż o 30 tysięcy. To nie koniec, więcej zgarniają również producenci „Mam talent” i „MasterChef” tam za reklamę trzeba zapłacić około 75 tysięcy złotych, czyli o 25 tysięcy więcej niż za Kubę Wojewódzkiego.

Eksperci podkreślają jednak, że sam showman zdaje sobie sprawę ze słabnącej popularności i właśnie dlatego poszukuje nowych biznesów. Najlepszym przykładem jest restauracja Niewinni Czarodzieje 2.0, która należy, w połowie, właśnie do Wojewódzkiego.

Źródło: SE.pl / NCzas.com