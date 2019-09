Lewandowski, Małysz, Stoch i Kubica na listach Konfederacji! Zobacz, kto powalczy w wyborach do Sejmu [LISTA]

Konfederacja Wolność i Niepodległość zaprezentowała w czwartek swe jedynki w nadchodzących wyborach do Parlamentu, czym oficjalnie zainaugurowała kampanię wyborczą. Na listach nie brakuje znanych nazwisk, choć nie należą one do tych, dzięki którym stały się znane.

Przypomnijmy, że w czwartek Konfederacja Wolność i Niepodległość zaprezentowała „jedynki” w nadchodzących wyborach do Sejmu. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej wypowiedzieli się liderzy antysystemowego ugrupowania.

– Konfederacja Wolność i Niepodległość to realny antysystemowy wybór spoza układu okrągłego stołu – zapowiedział prezentację „jedynek” szef sztabu wyborczego Konfederacji, Bartłomiej Pejo.

– Na trzy dni przed terminem mieliśmy już pewność rejestracji, zebraliśmy prawie trzy razy więcej podpisów, niż jest to wymagane. Jestem dumny z tego, że wśród nas są ludzie z bardzo różnych środowisk – powiedział Janusz Korwin-Mikke.

Robert Winnicki zdradził, że planowo konferencja przedstawiająca „jedynki” miała odbyć się w Sejmie, lecz przedstawiciele Konfederacji nie zostali do niego wpuszczeni. – Nie wpuszczono liderów Konfederacji ze wszystkich regionów kraju, ale po 13 października nie będą mogli nas zatrzymać, ponieważ będziemy mieli przynajmniej kilkudziesięciu posłów. I o to dziś walczymy – zapowiedział lider Ruchu Narodowego.

Konfederacja będzie najprawdopodobniej jednym z pięciu ogólnopolskich ugrupowań. W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października, rywalizować będzie ze Zjednoczoną Prawicą, Koalicją Obywatelską, Sojuszem Lewicy Demokratycznej oraz PSL-Koalicją Polską.

Oprócz jedynek na listach Konfederacji nie brakuje znanych nazwisk, choć nie chodzi tu o popularnych sportowców, a ich zbieżność jest zupełnie przypadkowa. Listę „znanych” nazwisk na listach Konfederacji przygotował twitterowicz o nicku „Name. No Name”, a są wśród nich m.in.:

LEWANDOWSKI – nr 16, okręg Bydgoszcz

MAŁYSZ – nr 7, okręg Bielsko-Biała

STOCH – nr 1, okręg Kalisz

KUBICA – nr 8, okręg Chełm

Znane nazwiska na listach Konfederacji:

LEWANDOWSKI – nr 16, okręg Bydgoszcz

MAŁYSZ – nr 7, okręg Bielsko-Biała

STOCH – nr 1, okręg Kalisz

KUBICA – nr 8, okręg Chełm

RUTKOWSKI – nr 11, okręg Zielona Góra

DUDA – nr 24, okręg Słupsk

SZYDŁO – nr 14, okręg Radom 💪 — Name. No name. (@incognito1001) September 6, 2019

„JEDYNKI” KONFEDERACJI:

Okręg 1 (Legnica) – Waldemar Utecht

Okręg 2 (Wałbrzych) – Roman Łambucki

Okręg 3 (Wrocław) – Krzysztof Tuduj

Okręg 4 (Bydgoszcz) – Marcin Sypniewski

Okręg 5 (Toruń) – Sławomir Mentzen

Okręg 6 (Lublin) – Jakub Kulesza

Okręg 7 (Chełm) – Witold Tumanowicz

Okręg 8 (Zielona Góra) – Krystian Kamiński

Okręg 9 (Łódź) – Tomasz Grabarczyk

Okręg 10 (Piotrków Trybunalski) – Patryk Marjan

Okręg 11 (Sieradz) – Izabela Walczak

Okręg 12 (Chrzanów) – Bartosz Wilczyński

Okręg 13 (Kraków) – Konrad Berkowicz

Okręg 14 (Nowy Sącz) – Andrzej Skupień

Okręg 15 (Tarnów) – Czesław Kwaśniak

Okręg 16 (Płock) – Paweł Usiądek

Okręg 17 (Radom) – Marek Szewczyk

Okręg 18 (Siedlce) – Krzysztof Tołwiński

Okręg 19 (Warszawa) – Janusz Korwin-Mikke

Okręg 20 (podwarszawski) – Michał Wawer

Okręg 21 (Opole) – Jacek Wilk

Okręg 22 (Krosno) – Andrzej Zapałowski

Okręg 23 (Rzeszów) – Grzegorz Braun

Okręg 24 (Białystok) – Robert Winnicki

Okręg 25 (Gdańsk) – Michał Urbaniak

Okręg 26 (Gdynia) – Artur Dziambor

Okręg 27 (Bielsko-Biała) – Bronisław Fołtyn

Okręg 28 (Częstochowa) – Włodzimierz Skalik

Okręg 29 (Gliwice) – Sebastian Dziębowski

Okręg 30 (Rybnik) – Roman Fritz

Okręg 31 (Katowice) – Dobromir Sośnierz

Okręg 32 (Sosnowiec) – Jerzy Janoska

Okręg 33 (Kielce) – Krzysztof Bosak

Okręg 34 (Elbląg) – Andrzej Wyrębek

Okręg 35 (Olsztyn) – Piotr Lisiecki

Okręg 36 (Kalisz) – Witold Stoch

Okręg 37 (Konin) – Anna Bryłka

Okręg 38 (Piła) – Adam Urbański

Okręg 39 (Poznań) – Jakub Mierzejewski

Okręg 40 (Koszalin) – Krzysztof Chmielewski

Okręg 41 (Szczecin) – Marcin Bedka