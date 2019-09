Matka Andrzeja Piasecznego zdradziła sekrety swojego syna! Tego nikt się nie spodziewał

Czuję wielką dumę z osiągnięć i drogi życiowej obranej przez mojego syna. Bez obaw mogę powiedzieć, że jest profesjonalistą i wielkim artystą w swoim fachu – mówi Alicja Piaseczna, matka wokalisty Andrzeja Piaseckiego.

Zaledwie kilkanaście dni temu obydwoje powrócili z podróży po Afryce, gdzie realizowali nagrania do nowego programu „Starsza pani musi fiknąć”.

Teraz w rozmowie z Super Expressem, pani Alicja zdradza życiowe tajemnice swojego ukochanego syna.

Najważniejsze jest dla mnie, że jest dobrym człowiekiem, otwartym na innych ludzi, a w szczególności los potrzebujących jest mu zawsze bliski – mówiła z matczyną czułością.

Mojemu synowi najbardziej jestem wdzięczna za wsparcie i nieustanną pamięć. Wiem, że na wszystkie moje dzieci mogę zawsze liczyć. Ale faktem jest, że to Andrzej do mnie najczęściej dzwoni i codziennie stara się poświęcić mi choć chwilę. To dla mnie bardzo ważne wsparcie w troskach codziennego życia – dodała.

Pani Alicja wspominała również o cechach, jakie jej zdaniem odziedziczył po niej Andrzej Piaseczny. Okazuje się, że przede wszystkim w grę wchodziły wszelkiego rodzaju talenty.

Myślę, że taką wyróżniającą się naszą wspólną cechą jest wrażliwość – ta artystyczna i życiowa. Gdy byłam młodsza, chętnie udzielałam się w różnych inicjatywach artystycznych. Taniec, teatr – wszędzie było mnie pełno. Zdarzało mi się również pisać wiersze i teksty. Można powiedzieć, że Andrzej sprofesjonalizował te talenty i dziś jest doskonałym piosenkarzem i tekściarzem – podkreśliła.

Źródło: SE.pl / NCzas.com