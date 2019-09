Matka chciała egzorcyzmami wypędzić diabła z ciała córki. Postawili ją za to przed sądem

54-letnia Aldona W. jest matką nastolatki. Zaniepokojona zachowaniem córki pewnego dnia stwierdziła, że jej córka jest opętana przez diabła. Z tego powodu przez kilka lat odprawiała nad swoim dzieckiem długotrwałe egzorcyzmy. Okazuje się, że teraz kobieta stanie przed sądem w Toruniu.

Aldona W. to niezwykle religijna osoba. Jej życie było nastawione na pracę, rodzinne i kościół. W pewnym momencie sytuacja rodzinna wymusiła, że jej mąż, Józef W. w 2012 by utrzymać rodzinne musiał wyjechać do pracy w Anglii. Bogobojna kobieta musiała zatem sama wychowywać nastolatkę. W pewnym momencie kobieta wyczuła w córce samego diabła.

Aldona W. zaczęła gorliwie egzorcyzmować kilkunastoletnią dziewczynę. Jak przeprowadzała domowe egzorcyzmy? Otóż oblewała córkę wodą święconą, zmuszała do modlitwy i obrzędów religijnych oraz nakazywała jej słuchanie nocami kościelnych pieśni.

Przez pięć lat matka wypędzała z nastolatki diabła, w tym czasie dziewczyna cztery razy próbowała odebrać sobie życie.

Zaniepokojony ojciec chcącej się zabić nastolatki wrócił z Anglii by ratować dziecko. Gdy zobaczył, co się dzieje w domu, natychmiast stanął w obronie córki.

Mężczyzna skierował całą sprawę do prokuratury, gdzie oskarżył Aldonę W. o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad najbliższymi. Teraz przed sądem w Toruniu właśnie zapadł wyrok.

Aldona W. przez sąd została uznana za niepoczytalną. Teraz wysłano ją na leczenie psychiatryczne.

