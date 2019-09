Miss Moskwy zdradza szczegóły związku z sułtanem. Po tych słowach w kraju wybuchł potworny skandal!

W Malezji po słowach miss Moskwy, która ujawniła na swoim Instagramie szczegóły swojego związku z malezyjskim sułtanem Muhammadem V, wybuchł potworny skandal. Pałac musiał zareagować.

Miss Moskwy i żona sułtana Muhammad V, Oksana Wojewodina na swoim Instagramie opisała pierwsze spotkanie z sułtanem. Pisze tam, że widząc pierwszy raz sułtana, od razu wiedziała, że to on będzie ojcem jej dziecka. Rosjanka z sułtanem Malezji pobrali się 7 czerwca 2018 roku, ale ich miłość nie potrwała długo, zaledwie po roku wzięli rozwód.

Po rozwodzie Rosjanka, po prostu chce zarobić i pisze na swoim Instagramie, że opowie o swojej relacji z sułtanem Muhammadem V. Wcześniej dochowywała wszelkich tajemnic pałacu, teraz jednak mówi, że jest gotowa opowiedzieć o życiu rodzinny Królewskiej.

Kobieta stwierdziła też, że sułtan mówił jej, że „kobiety zawsze wykorzystywały go dla pieniędzy” i że posiadanie dzieci „było jego największym życiowym marzeniem”.

Po tych słowach w Malezji doszło do ogromnego skandalu. Pałac stanu Kelantan, którego sułtanem był Muhammad V, wydał oficjalne oświadczenie gdzie pałac zaprzecza słowom Rosjanki.

Czytamy w nim, że sułtan nie powinien być łączony z „oszczerstwami” zamieszczanymi w mediach społecznościowych.

Sułtan, oficjalnie wypowiedział się, że żałuje, że jego miłosne niepowodzenia zdenerwowały tak wielu Malezyjczyków. Mieszkańcy są oburzeni, że miss Moskwy dzieli się szczegółami z ich prywatnego życia.

„Ok, to już przesada. Drogi pani, szanuję panią jako żonę mojego króla, chociaż status waszego związku nie jest do końca jasny. (…) Proszę jednak, by pani okazała trochę szacunku naszej rodzinie królewskiej. Niech pani zna granice, jeśli chodzi o dzielenie się takimi rzeczami” – napisał na pod zdjęciem na Instagramie jeden z oburzonych użytkowników.

Źródło: o2.pl/ Isntagram