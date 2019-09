Patryk Jaki zamieścił krótki wpis na Facebooku. Takiej odpowiedzi Sośnierza się nie spodziewał!

Patryk Jaki zamieścił na swym fanpage’u na Facebooku listę siedmiu punktów – zobowiązań wobec posłów młodego pokolenia. Jak podkreślił europoseł zagłosuje na tego, kto zobowiąże się je wypełnić. Z niespodziewaną odpowiedzią przyszedł kandydat Konfederacji Wolność i Niepodległość – Dobromir Sośnierz.

– Nie startuję w tych wyborach, ale jestem gotowy poprzeć tylko tych ludzi na listach, którzy podpiszą obietnicę, że będą bronić wartości chrześcijańskich, będą przedstawicielami odważnej młodej Polski. Ludzi, którzy nie będę konformistami, nie będę bali się systemu III RP – napisał na Facebooku Jaki.

Europoseł PiS zaapelował też do kandydatów PiS, którzy są gotowi poprzeć jego postulaty o wysłanie deklaracji na mejla. O jakie punkty chodzi? Jaki wymienia „7 zobowiązań nowego pokolenia w polityce”:

– Będę bronił rodziny i głosował przeciwko wdrażaniu ideologii LGBT (PiS mimo obietnicy, od 4 lat nie wycofał Polski z konwencji stambulskiej – red.);

– Nigdy nie zagłosuję za roszczeniami żydowskimi – 447 (PiS zdjął z obrad uchwałę autorstwa Tomasza Rzymkowskiego, kiedy jeszcze był w K’15, przeciwko ustawie 447 – red.);

– Zawsze będę głosował za zaostrzeniem kar dla przestępców (ten jeden postulat jest absurdalny, bo jeżeli kary są już wystarczające, to dlaczego mielibyśmy dążyć do ich zwiększania – red.);

– Zawsze będę głosował przeciwko przywróceniu przywilejów SB;

– Nigdy nie zagłosuję za podwyższeniem podatków (PiS w ciągu 4 lat ponad 30 razy podnosił podatki lub wprowadzał nowe – red.);

– Będę miał dyżury dla ludzi również w Internecie;

– Zawsze zagłosuję przeciwko przyjmowaniu nielegalnych imigrantów (słowem klucz jest tu „nielegalnych”, bowiem za rządów PiS rekordowo rośnie lb. imigracji do Polski – red.).

Patryk Jaki doczekał się odpowiedzi z niespodziewanej strony. – Gdzie to mogę podpisać ? Z góry Panu dziękuję za poparcie ! – napisał Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Były już europoseł udostępnił także wpis Jakiego z krótkim komentarzem.

– Patryk Jaki poparł program Konfederacja i zamieścił go na swoim profilu FB. Szykuje się polityczny transfer roku? Zobaczcie, dwa miesiące bliższego kontaktu z Parlamentem Europejskim i już się człowiek zaczyna nawracać. Gratulujemy i trzymamy za słowo z tymi podatkami ! W PE będzie wiele okazyj, żeby udowodnić swoje przywiązanie do niskich podatków, więc szczerze kibicujemy – napisał ironicznie Sośnierz.