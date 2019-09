Polacy nie mają wątpliwości: Rząd ukrywa deficyt [SONDAŻ]

Sondaż SW Research dla „Rzeczpospolitej” wskazuje, że połowa Polaków nie wierzy w to, że rząd nie ukrywa deficytu budżetowego. Badanie przeprowadzono po hucznym ogłoszeniu planu utworzenia budżetu bez deficytu na 2020 rok.

Badani zostali zapytani, czyją zasługą jest to, że „budżet na 2020 rok jest pierwszym w historii III RP budżetem bez deficytu”. Połowa ankietowanych odpowiedziała, że to efekt ukrycia deficytu.

– Częściej opinię, że budżet bez deficytu to kwestia ukrycia deficytu prezentują kobiety (54 proc.), osoby powyżej 50 lat (57 proc.), ankietowani o wykształceniu wyższym (54 proc.). Tego zdania są też częściej osoby o dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (58 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (61 proc.) – powiedział Piotr Zimolzak z SW Research.

Zasługę rządu widzi jedynie 19,3 proc. ankietowanych. Z kolei 13 proc. stwierdza, że to efekt dobrej koniunktury gospodarczej.

Aż 17,7 proc. badanych nie ma zdania na ten temat. Ale prawo wyborcze już niestety tak…

Źródło: rp.pl