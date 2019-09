Roszczeniowość młodzieży nie zna granic! Zobacz, czego zażądał od matki Conan z „Królowych Życia”. Dagmara pękała ze śmiechu [WIDEO]

O tym, że młode pokolenie jest coraz bardziej roszczeniowe wobec swoich rodziców, słyszymy nie od dziś. Nie spodziewaliśmy się jednak, że przyjmuje to, aż taki rozmach. Przykładem, niestety negatywnym, błysnął Conan Kaźmierski znany z programu „Królowe Życia”.

Jego matka Dagmara to jedna z głównych bohaterek i skandalistek w całym programie. Mieszkająca w Kłodzku kobieta ma na swoim koncie bardzo wiele „barwnych” życiowych historii. Nie będziemy już jej wypominać bycia tzw. „burdel mamą” oraz odsiadki w więzieniu. Teraz prowadzi nowe życie, w którym nie stroni od luksusu i chwalenia się swoimi finansami.

W najnowszym odcinku programu „Królowe Życia” widzowie mogli zobaczyć rozmowę Dagmary oraz jej ukochanego syna Conana. Młody mężczyzna poinformował matkę, że zbliżają się jego 18. urodziny, czyli jak to określił, wejście w dorosłość.

No sprawa wygląda tak, że kończę 18. lat i wiesz co to oznacza? To oznacza tylko tyle, że będę dorosły. Przydałoby mi się jakieś mieszkanie – stwierdził młodzieniec.

Po krótkiej chwili ciszy usłyszeliśmy gromki śmiech Dagmary, który jasno wskazał odpowiedź na roszczeniową postawę syna. I nie ma się czemu dziwić…

