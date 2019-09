Skąd oni ich biorą? Tomasz Zimoch skompromitował się totalnie! Nie zna programu swojej partii „Nie jestem od tego, żeby punkt po punkcie znać”

Tomasz Zimoch były dziennikarz sportowy i kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu był gościem w Radiu Zet. Tam doszczętnie się skompromitował, bo nie wiedział nawet jakie są szczegóły „sześciopaku” przewodniczącego PO – Grzegorza Schetyny. „Nie jestem od tego, żeby punkt po punkcie znać” – powiedział bezczelnie.

„Czy jest pan w stanie wymienić te sześć punktów sześciopaku Schetyny? – pytała w Radiu Zet prowadząca rozmowę Beata Lubecka.

„Oczywiście, to są sprawy związane z prawem, z wymiarem sprawiedliwości, załatwianiem tego, co było do tej pory „- odparł pewny siebie Zimoch.

„Punkt pierwszy. Co to jest punkt pierwszy w sześciopaku Schetyny?” – dopytywała Lubecka.

„A to ja zaraz pani powiem, co dla mnie jest najważniejsze. I chcę właśnie to powiedzieć tutaj u pani. Dla mnie najważniejszy jest dekalog politycznej fair play. Postanowiłem dlatego kandydować do Sejmu bez względu na to, co jest w sześciopaku i co będzie w programie przedstawionym przez panią marszałek – pragnę do życia politycznego przenieść fair play z mojego ukochanego sportu” – odpowiedział już gubiący się kandydat KO.

Dziennikarka jednak dalej drążyła temat i po prostu chciała się dowiedzieć czy Zimoch zna chociaż program swojej partii.

„Panie Tomaszu, nie chce się z panem przekrzykiwać, natomiast prosiłabym, żeby pan jednak wymienił te sześć punktów w szóstce Schetyny” – zapytała dziennikarka.

„Tak, chodzi o naprawienie tego, co było złe, jeśli chodzi o sprawy związane z prawem, czyli z Trybunałem, z wymiarem sprawiedliwości. To są sprawy zdrowotne, to są sprawy dla seniorów, to są sprawy związane także z ekologią” – mówił tępo Zimoch.

„Ale tak punkt po punkcie, że pierwszy to jest…” – nalegała dziennikarka Radia Zet.

„Ale ja nie jestem od tego, żeby punkt po punkcie znać i cytować” – odparł kandydat Koalicji Obywatelskiej nic nie wiedzący i programie swojej partii.

No brawo Panie Tomaszu skompromitował się Pan jak reprezentacja Polski ze Słowenią. Cytując Pana legendarną frazę: „Panie Turek kończ Pan ten mecz…”

Poniżej nagranie.

Kolejny do kompletu w kategorii „kompromitacja” 🤦‍♂️

– Proszę, żeby pan wymienił „6 Schetyny”.

Zimoch:

– Ja nie jestem od tego, żeby znać i cytować punkt po punkcie. Ale skoro nawet ten, co „programowi” dał nazwisko, sam go nie pamięta 🤷‍♂️ Rządza władzy, zero programu – całe POKO. pic.twitter.com/Ekcb0Rm4dA — Szanowny Pan Janusz (@SzPJanusz) September 6, 2019

