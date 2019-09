Skandal z „fake newsami” ws. Wojciecha Cejrowskiego! Lewactwo zrobiło wszystko, by odwołać występy. Skutek? Wszystkie bilety sprzedane [WIDEO]

Jak Cejrowskiemu "odwołali" występ w Dublinie

Onetowi, WP i GW dziękuję za reklamę. Ich wredne i fałszywe niusy, znowu nakręciły mi koniunkturę :) To samo co w Gdańsku. Chcą wyciąć WC, a WC odrasta jak huba. Sprawdzam wyniki sprzedaży biletów na występy w Polsce i jest MEGA. To dzięki darmowej reklamie w Onecie. Gdybym ją musiał wykupić za forsę to by mnie nie było stać, a tak – dostałem prezencik, ha, ha. Raczej nie o to im chodziło, żeby Cejrowskiemu pomagać, ale to już ich problem.Natomiast to, że przeszkadzają Polonii, że niszczą im rozrywkę, pracująna zlikwidowanie imprezy, na którą setki ludzi kupiły bilety to WREDNE. Wolność miała na tym polegać, że każdy sobie wybiera, na którego artystę przychodzi. Jeśli się jakiejś sfrustrowanej paniusi WC nie podoba, to może nie przychodzić – innym się podoba i niech sobie oglądają. Dajcie się ludziom pośmiać – wczoraj tłum w Dublinie śmiał się do rozpuku przez pełne dwie godziny stłoczony w chińskiej knajpie. Śmiał się nawet ten Chińczyk właściciel, który nie rozumiał ani słowa, ale też się dobrze bawił. BO TAKIE WŁAŚNIE PRZEDSTAWIENIA DAJĘ OD LAT NA KTÓRYCH LUDZIE SIĘ DOBRZE BAWIĄ. Przychodzą całą rodzinę, jest dziecko, jest babcia i wszystkim WC pasuje.Onet i inni powinni dawać SPRAWOZDANIE z tego co się dzieje, a nie stawać po stronie jednej sfrustrowanej baby, która rozsyła fałszywe informacje i terroryzuje kolejnych właścicieli sal. W Radisonie mnie przepraszali i mówili, że oni się boją LGBT. To samo mówił właściciel drugiej sali – że się BOI. Onet powinien stanąć w OBRONIE polskiej imprezy, a nie po stronie tych, którzy zastraszają.Tak czy owak, było ŚWIETNIE, dałem klasyczny stendap w knajpie. Tak jak te moje pierwsze 30 lat temu, gdy zaczynałem w knajpach w USA. A teraz lecę na Szkocję. Baj.wcP.S. od Personelu WC: W związku ze wzmożonym zainteresowaniem biletami na występy Pana Cejrowskiego, badamy możliwość organizacji dodatkowych terminów w wyprzedanych miastach. Będziemy informować Państwa na bieżąco przez media społecznościowe Pana Cejrowskiego, mapę występów CejrowskiNaZywo.com oraz serwis biletowy BILETOS.COM. DZIĘKUJEMY!!!

