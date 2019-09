Tajemnicza muzułmańska przepowiednia końca świata! Taka apokalipsa jest zapisana w Koranie

Każda religia ma jakąś przepowiednie końca świata. Apokalipsa, którą zapowiada islamski Koran ma wiele wspólnego z przewidywaniami naukowców. Czy Arabowie, Turcy i uchodźcy znają tajemnicę, która przed nami została ukryta?

Niektórzy uważają, że to oni wywołają koniec świata – niepokoje, które „uchodźcy” wywołują w Europie mogą w końcu doprowadzić do wybuchu serii wojen domowych, a te finalnie przerodzą się w III wojnę światową. Wielu analityków uważa, że to właśnie globalny konflikt zakończy bytowanie rodzaju ludzkiego na planecie Ziemi.

Tymczasem muzułmanie mają swoją własną przepowiednię dotyczącą końca świata. Może być to zaskakujące ale nie jest to jakieś rojenie Baby Wangi, Nostradamusa czy innego hochsztaplera.

Islam nie boi się też uderzenia asteroidy w naszą planetę, choć rzeczywiście ich przewidywania są związane z kosmosem.

Według Koranu w przyszłości obecna ekspansja wszechświata ulegnie odwróceniu. W efekcie dojdzie do zmian w grawitacji i płynięciu czasu.

Co ciekawe jest to bardzo zbieżne z przewidywaniami wielu naukowców. Nie jest to natomiast nagły koniec, który miałby zgładzić ludzkość za rok czy dwa tylko długi i powolny proces.

Doktor Muhammad Humayun Khan po studiowaniu muzułmańskiej świętej księgi tak opisuje możliwy scenariusz Apokalipsy:

„Początek kurczenia się wszechświata odwróci czas i grawitację, co będzie początkiem końca. Potrwa to tysiące, ewentualnie miliony lat. Skutkiem odwróconego czasu będzie powrót do życia w naszych czasach. Przemierzymy wiele wymiarów i dotrzemy poza granice wszechświata. Uczyni to piękny, naturalny mechanizm, który jest oparty na prawach fizyki. Ten prawdziwy koniec nie ma nic wspólnego z myśleniem życzeniowym i przewidywaniami kapłanów lub szamanów”

Czy to możliwe, że to właśnie muzułmanie mają rację i świat skończy się w taki sposób? Jeśli tak to nie jest to w takim razie zmartwienie naszego pokolenia.

Jednak wielki Polak, święty Jan Paweł II mówił, że żyjemy w czasach ostatecznych. Więc, pomimo tego, że Biblia mówi, iż „nie będziemy znać dnia ani godziny”, lepiej być mentalnie i duchowo przygotowanym na koniec.

Źródło: Dr Muhammad Humayun Khan, The physics of the day of judgment