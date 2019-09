Żydowska aktorka z Warszawy mówi wprost. „Żyd Żydowi robi krzywdę. Oni zgotowali nam piekło”

Gołda Tencer udzieliła wywiadu dla portalu Forsal.pl. W rozmowie poruszyła kwestię Teatru Żydowskiego. Jej zdaniem, to nie miasto Warszawa ani też Ministerstwo Kultury odpowiadają za jego zniszczenie. Winni są sami Żydzi.

Gołda Tencer to żydowska aktorka, reżyser i piosenkarka, która na co dzień mieszka w Warszawie. Przez lata była związana z Teatrem Żydowskim. Jest również założycielką i prezesem Fundacji Shalom.

W rozmowie z Magdaleną Rigamonti Gołda Tencer wspomina swoją przeszłość. Opowiada o traumie jakiej doznała wskutek wojny i jej następstw. Wspomina także swojego ojca i dzieciństwo.

Gołda Tencer porusza również problem Teatru Żydowskiego i jego upadku. Wielokrotnie za ten stan rzeczy obwiniane były władze Warszawy, jak również Ministerstwo Kultury. Tymczasem prawda jest zupełnie inna.

Tencer przyznaje, że to Żydzi sami nawzajem zrobili sobie krzywdę. Z chęci zysku całe dziedzictwo teatru zostało sprzedane, a w miejscu, gdzie kiedyś mieściła się jego siedziba, znajduje się obecnie parking.

– To nie miasto Warszawa zniszczyło Teatr Żydowski, to nie Ministerstwo Kultury. To nasi bracia zniszczyli. Dziedzictwo żydowskie zostało sprzedane. W miejscu, gdzie tętniło życie, gdzie stał teatr, teraz jest parking – mówi Tencer.

Dla Tencer przykro jest patrzyć na tę sytuację. Teatr Żydowski był bowiem miejscem tętniącym życiem, które było dla niej niezwykle ważne.

Jak zatem widać dla społeczności żydowskiej ważniejsze są interesy niż własne dziedzictwo. Z kolei słowa Gołdy Tencer trafiają w punkt.