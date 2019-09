Abp Jędraszewski znów ostro o LGBT i gender. Metropolita Krakowski nie przebierał w słowach

Lewackie media znów wyją z oburzenia po kolejnym mocnym przemówieniu Abp Jędraszewskiego, który obnaża ideologię LGBT i gender oraz wynikające z nich zepsucie. – To głosi się dzisiaj w postaci ideologii gender i ideologii LGBT – mówił, nawiązując do wydarzeń z czasów II Wojny Światowej.

W niedzielę do kalwaryjskiego sanktuarium pielgrzymowały rodziny Archidiecezji Krakowskiej. Wśród ponad 100 tysięcy wiernych był prezydent RP Andrzej Duda. Mottem tegorocznej pielgrzymki rodzin były słowa św. Jana Pawła II: „Oblubieniec jest z wami”.

Abp Jędraszewski w homilii powiedział, że „miłość małżeńska musi być budowana na bezgranicznym zaufaniu do Boga, który pomoże w chwilach trudnych”.

– Bóg współdziała z tymi, którzy go miłują. Tak się tworzy małżeństwo, rodzina, a z niej naród. W ten sposób spełnia się pierwotne przykazanie, jakie Bóg dał pierwszym rodzicom stwarzając człowieka na swój obraz, jako mężczyznę i niewiastę. Powiedział im: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną – wskazał.

Metropolita podkreślił, że błogosławieństwo Boga spoczywa na kobiecie i mężczyźnie, którzy jednoczą się by mieć potomstwo, a w konsekwencji, by budować swój naród. Jego zdaniem, współczesna kultura kwestionuje jednak te prawdy w sposób „nierzadko brutalny, agresywny i świętokradczy”.

Duchowny przypomniał, że w epoce Oświecenia powszechnie kwestionowano Boga. Uważano wówczas, że istota i godność człowieka sprowadza się do rozumu.

– Wiemy, że ten rozum, opierając się tylko na własnych możliwościach, skompromitował się. Najbardziej tragicznie 80 lat temu, kiedy wybuchła II wojna światowa i pociągnęła za sobą ogrom nieszczęść, nienawiści, przemocy i okrucieństwa – podkreślił.

– Rozum się wówczas skompromitował odrzucając Pana Boga, więc stwierdzono, że nie on, ale ciemne siły w człowieku związane z seksem – to jest istota człowieka. I to głosi się dzisiaj w postaci ideologii gender i ideologii LGBT – ocenił.

Jak podkreślił, ideologie „próbuje się systematycznie wprowadzać w życie całych społeczeństw i narodów poprzez Kartę WHO, Światowej Organizacji Zdrowia”.

– W ten sposób próbuje się niszczyć już małe, jeszcze przedszkolne dzieci, odbierając im prostotę spojrzenia i czystość ich oczu. Tę piękną postawę niewinności, która nas starszych tak często wzrusza. To chce się im odebrać i chce się zniszczyć, planując także niszczenie całych społeczeństw i narodów – mówił.

– Bo jakżeż można żyć, gdy podważona jest tożsamość człowieka wynikająca z tych – wydawałoby się najbardziej oczywistej, biologicznej sprawy, jaką jest to, że człowiek jest kobietą i mężczyzną? To się kwestionuje w imię obłąkańczych ideologii, które stają się dla wielu obowiązkowe – zauważył.

(PAP)